Neue Messe „RUFUS“ ab 2021 in Bremen mit Schwerpunkt Fahrrad und Lifestyle

Bremen hat trotz der aktuellen Corona-Krise die Planung für ein neues Event gestartet, ab dem Jahr 2021 wird es eine neue Messe namens „RUFUS“ geben. Vom 12.03 bis zum 14.03.2021 soll die RUFUS das erste Mal in der Hansestadt Bremen auf dem Messegelände stattfinden.

Geöffnet ist die Messe von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und richtet sich an den Endverbraucher. Aus der bisherigen Messe DRAUßEN und PASSION ist die Rufus entstanden und vereint dieses Konzept zu einem neuen Modell, weiterhin mit dem Fokus Fahrrad.

Neue Themen auf der Messe RUFUS

Style, Fun- und Extremsport sollen ebenfalls in den Mittelpunkt der Messe rücken, ebenso wie die Themen wie Mobilität, Food und Upcycling. Als Zielgruppe nennt der Veranstalter Familien, Aktivsportler, Naturliebhaber, Kreative oder Genießer die Interesse daran haben in Workshops und Test-Arenen neue Produkte und Möglichkeiten kennenzulernen. Es werden rund 18.000 Besucher an drei Tagen erwartet. Zuletzt hatte die jetzt verwandelte „Draußen“ rund 16.000 Besucher zu verzeichnen.

„Auf der RUFUS dreht sich alles um abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und einen bewussten Lifestyle – hier steht der Erlebnisfaktor im Vordergrund“, sagt Projektleiterin Nina Birkhold. Die Nähe zum Bahnhof bietet auch externen Gästen die Möglichkeit bequem und einfach zur Messe zu gelangen.

Die Messe findet auf insgesamt 4 Hallen des Messegeländes statt. Die Zeit seit der letzten Messe wurde dafür genutzt, dass Konzept zu entwickeln und auch den richtigen Zahn der Zeit zu treffen. „Wir möchten die neusten Trends liefern und noch näher am Zeitgeist sein.“ sagt Bereichsleiterin Kerstin Renken. Da die Messe hauptsächlich „Indoor“ stattfinden wird, ist auch der kühle März kein Hindernis und bringt wohl die perfekte Einstimmung auf eine startende Saison.

