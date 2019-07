Naturerlebnis im Herzen des Schwarzwalds – Wildlinie

Das einzigartige Naturerlebnis im Herzen des Schwarzwalds- die Superlative unter den Fußgängerhängebrücken. Gewinne durch die WILDLINE Hängebrücke neue Eindrücke. Ein Spaß für die ganze Familie!

Einmal hoch über dem Schwarzwald sein, über den Tannen und den Geschehnissen, die am Boden vor sich gehen. Abschalten und erleben was geboten wird. Faszination und Sprachlosigkeit bei jedem Schritt, der über die 380 m Hängebrücke gemacht wird. Erlebe es selbst!

Die WILDLINE Hängebrücke in Bad Wildbad liegt im Herzen des Schwarzwalds. Es ist für Groß und Klein ein atemberaubendes Erlebnis, das du so schnell nicht vergisst. Wer beeindrucken will, ist mit dem Besuch der Hängebrücke genau richtig. Diesen einmaligen Moment, den Du auf der WILDLINE erlebst, kann Dir keiner mehr nehmen und ist mit keinem anderen Erlebnis vergleichbar.

Seit dem 21.07.2018 ist die WILDLINE Hängebrücke ganzjährig und täglich für abenteuerlustigen Besucher geöffnet. Atme die frische Schwarzwaldluft und spüre die Freiheit, die Dir die WILDLINE mit einer Höhe von knapp 60 m über dem Boden schenkt. Der Gehweg der WILDLINE lässt Dich mit einer Breite von 1,20 m jeden Meter genießen- Adrenalin pur. Schau Dich um und bewahre jeden Eindruck, der Dir geboten wird.

Wenn dann Dir die Vorstellung Gänsehaut bereitet hat und Du es kaum noch erwarten kannst es mit eigenen Augen zu sehen, dann komm nach Bad Wildbad und erlebe die WILDLINE live.

Es gibt noch einen Grund, der Dich sprachlos machen wird: Du bekommst mit der WILDLINE unbezahlbare Momente für einen mehr als bezahlbaren Preis. Ein Einzelticket kostet 9,- Euro, Kinder bis 6 Jahre dürfen kostenlos auf die Brücke. Für Kinder ab 6 Jahren kostet der Eintritt 7,- Euro. Was hält Dich noch am Boden?

Den Weg zu diesem Unikat kannst Du bequem selbstgestalten. Du hast die Möglichkeit die WILDLINE zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen, was Dir die schönsten Ecken des Schwarzwalds offenbart. Wir lassen keine Wünsche offen und möchten, dass jeder die Chance bekommt einen Fuß in ein spannendes neues Erlebnis zu setzen. Egal ob Menschen mit einem Rollstuhl oder dem geliebten Vierbeiner, die den besonderen Charme des Bauwerks erleben sollen. Deshalb ist die Hängebrücke auch mit dem Auto, der Bahn oder dem Bus zu erreichen.

Nach so viel Faszination und Adrenalin bietet Bad Wildbad mit seiner Gastronomie, die Gelegenheit bei einer Tasse Kaffee oder einem gemütlichen Glas Wein das Gesehene Revue passieren zu lassen. Du kommst entspannt und voll neuer Impressionen zurück.

Die Neugierde hat Dich gepackt? Nehme Dir die Zeit, wirklich alles zu erkunden! Was passt da besser als ein Ganztagesausflug? Nach einer langen Radtour oder eine Tour zur WILDLINE, ist ein Besuch die passende Abwechslung. Bad Wildbad selbst bietet noch mehr Sehenswürdigkeiten, die dir eine unvergessliche Zeit bereiten.

Komm jetzt und erlebe es selbst! Die Öffnungszeiten im Sommer sind täglich von 9:00- 18:30 Uhr, der letzte Einlass ist um 18:00 Uhr. Wir freuen uns auf Dich!

WILDLINE

Besucherzentrum

Heermannsweg 100

75323 Bad Wildbad

Mail: willkommen@wildline.de

Telefon: 07081 9557730

Webseite: https://wildline.de/