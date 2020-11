Kleve: Räder an Kinderfahrrad gelockert – Alles andere als ein dummer Streich

Polizei findet gestohlene Fahrräder in Hildesheim wieder

Anmerkung der Redaktion: Diese Manipulation hätte einen schweren Unfall mit schweren Verletzungen auslösen können. Sensibilisieren Sie ihre Kinder in der genannten Region, dass diese vor der Fahrt kurz prüfen, ob etwas verdächtiges am Fahrrad festzustellen ist. Noch ist unklar, ob es sich hierbei um eine Einzeltag handelte.

Am Dienstagmittag (10. November 2020) gegen 15:30 Uhr waren ein 11-Jähriger aus Geldern und seine Freunde mit Fahrrädern auf der Schulstraße unweit der Martinischule unterwegs. Als der 11-Jährige mit seinem Rad über einen Bordstein fahren wollte, löste sich plötzlich der Vorderreifen seines Drahtesels. Der Junge stürzte, blieb aber soweit unverletzt. Als ein Erwachsener sich das Fahrrad genauer anschaute, stellte er fest, dass auch die Befestigung des Hinterrades gelockert war. Vermutlich wollte sich jemand einen Streich erlauben, der jedoch böse hätte enden können. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

