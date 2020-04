Fahrradläden dürfen ab dem 20. April wieder öffnen

Nachdem Fahrradwerkstätten geöffnet bleiben durften, mussten die angeschlossenen Verkaufsläden wegen der Corona-Schutzmaßnahmen fast überall geschlossen bleiben. Am 15.04.2020 hat die Regierung Richtlinien zur Lockerung von Maßnahmen bekanntgegeben. Nach diesen Vorgaben ist es ab dem 20.04.2020 erlaubt, Geschäfte bis 800 qm Ladenfläche unter Einhaltung von Hygiene-Maßnahmen und der Anwendung eines Hygiene-Sicherheitsplans zu öffnen.

Fahrradgeschäfte haben eine Sonderstellung

Für Fahrradgeschäfte gilt die Auflage der maximal Größe von 800 m² nicht. In der Erklärung der Bundesregierung heißt es demnach „Unabhängig von der Verkaufsfläche, aber unter Beachtung der gleichen Auflagen, können Auto- und Fahrradgeschäfte sowie Buchhandlungen wieder öffnen.“

Markus Söder sieht dies etwas anders, er lässt die Öffnung der Läden in Bayern erst ab dem 27.04.2020 wieder zu und auch hier gilt dann bei Fahrradgeschäften keine Kappung bei über 800 qm. Von der Schließung waren nicht alle Fahrradläden betroffen, so konnten die Kunden in 3 Bundesländern auch in den letzten Wochen ein neues Fahrrad kaufen oder das Alte zur Inspektion bringen.

Kaiserwetter lässt bei verspätetem Saisonstart hoffen

Wird der verspätete Saisonstart mit einem Run auf die Fahrradgeschäfte ablaufen? Die Händler aus dem Fahrradbereich haben bereits einige Wochen Verzögerung beim Verkauf von Zubehör, E-Bikes und anderen Dienstleistungen wie Fahrradversicherungen oder Finanzierungen. Die Lager sind voll. Einige Händler haben in der Zeit der Schließung eine Online Beratung mit anschließendem Versand des Fahrrads gearbeitet und konnten so ein paar Kunden erreichen. Das aktuell gute Wetter spricht für einen guten, nachgeholten Saisonstart und lässt auch Fahrradhändler hoffen, dass es jetzt mit Schwung weitergeht.

