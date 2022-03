Fahrradhändler sammelt 4400 Euro Spendengelder für die Ukraine

Fahrradfestival in Oldenburg – „Hallo Fahrrad“ am Rathausmarkt

Kuchen, Bratwürste und Werbematerialien wurden über Kooperationspartner zur Verfügung gestellt. Sogar Kunden des Fahrradhändlers haben die Aktion mit Getränken und Kuchen unterstützt und haben diesen für den guten Zweck zur Verfügung stellt. Die Stimmung war gut und ausgelassen, so Maren Bley von „Rund ums Rad“.

Bei dem Saison-Eröffnungswochenende von „Rund ums Rad“, wurde das Spendengeld durch den Verkauf von Kuchen, Bratwurst und Losen generiert. Über die Tombola, für die die Lose verkauft wurden, wurde ein E-Bike der Marke Velo de Ville im Wert von 2500 Euro, ein Kinderfahrrad vom Hersteller Stevens und ein Fahrradschloss verlost. Eingerahmt wurde die Verlosung von einem gut organisiertem Aktionstag, an dem sowohl Kinder als auch Erwachsene einiges geboten bekamen. Das gute Wetter hat zum Erfolg der Spendenaktion und des Saisonopenings beigetragen.

Delmenhorst – Beim Fahrrad-Saison-Opening des Händlers „Rund ums Rad“ wurden am vergangenen Wochenende rund 4400 Euro Spenden generiert. Das gesammelte Geld wurde unter dem Motto „Spenden für die Ukraine“ gesammelt und soll einer Hilfsorganisation zugeführt werden.

