Fahrradgabel bricht: Mann stürzt und wird schwer verletzt

Im Nordrhein-Westfälischem Werl ist am Sonntagvormittag ein 35 Jähriger Fahrradfahrer verunfallt und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Kreispolizeibehörde Soest uns mitteilte, ist der Mann gegen 9:15 Uhr mit seinem Fahrrad alleine unterwegs gewesen, als seine Vorderradgabel aus bislang ungeklärter Ursache brach.

Schwere Kopfverletzungen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Fremdeinwirkung durch andere Verkehrsteilnehmer gab es soweit keine. Bei dem Unfall handelt es sich um einen Alleiunfall. Der Mann war auf einer abschüssigen Straße unterwegs und fuhr von „Am Lehmacker“ in Richtung Fröndenberger Straße, als in Höhe der Marscheidstraße die Fahrradgabel aus bislang ungeklärter Ursache brach. Für weitere Untersuchungen wurde das Fahrrad an einen Sachverständigen gegeben. Angaben zur Marke des Fahrrads und zur Geschwindigkeit mit dem der Mann unterwegs war, konnte uns die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen.

Der Mann zog sich bei diesem Unfall schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand wurden nicht gemacht. Nach Angaben der Polizeidienststelle trug der Verunfallte bei seinem Sturz keinen Fahrradhelm. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern aktuell noch an.

In einem Interview zum Thema Fahrradhelme sagt uns Dr. Jochen Mucke (Notarzt/Oldenburg): „Als Notarzt habe ich häufig damit zu tun, dass Patienten im Rahmen von Verkehrsunfällen Kopfverletzungen erleiden, das müsste in vielen Fällen nicht so sein, wenn ein Fahrradhelm getragen werden würde. Ein Helm sieht vielleicht nicht immer gut aus, aber für den wichtigen Moment ist es ein effektiver Schutz vor Gehirnverletzungen, Gehirnerschütterungen und auch möglichen Blutungen. Diese Verletzungen resultieren durch den Aufprall. Hier weiß man, dass ein Helm schützen kann[…]“