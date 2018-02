Evaria On Top – Fahrradhelm als Hut

Heute in der Pro Sieben Sendung „Das Ding des Jahres“ wurde Evaria On Top vorgestellt. Mit diesen Hut-Bezügen soll der Fahrradhelm salonfähig gemacht werden und das altmodische Design des üblichen Helms revolutioniert werden. Die Sicherheit soll dabei nicht leiden und so kann Evaria On Top über fast jeden handelsüblichen Fahrradhelm gezogen werden um diese so zu einem modischen Fahrrad Hut zu machen.

Die Hut Fahrradhelm Überzüge werden in Deutschland produziert und sollen um die 100 Euro kosten. Es gibt die Überzieher in vielen verschiedenen Designs. Zusätzlichen Halt bietet dabei ein elastisches Hutband, dass das Design weiterhin abrunden und den klobigen Look brechen soll.

Der Hut-Fahrradhelm muss dabei gegen eine Zahnreinigungstechnik antreten. Das Publikum wird entscheiden, wer am Ende eine Runde weiter kommt.

Update: Leider hat Evaria On Top gegen Amabrush verloren und ist somit keine Runde weiter.

Offizielle Seite zum Produkt: https://www.evaria-on-top.de/