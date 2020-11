ELEMNT RIVAL – Die Multisport-Uhr von Wahoo

Die von Wahoo heute weltweit präsentierte ELEMNT RIVAL GPS Multi-Sport-Uhr bringt erstmals das benutzerorientierte Design und die Funktionalität, für die Wahoo-Produkte bei Radfahrern, Triathleten und Läufern schon immer bekannt waren, ans Handgelenk. Basierend auf der bewährten ELEMNT-Technologie und mit einzigartigen Multisportfunktionen vereinfacht die RIVAL die Sportdatenerfassung radikal, so dass sich Athleten auf Ihre Leistung konzentrieren können, und nicht darauf, wie Ihre Ausrüstung funktioniert.

Der Radcomputer für das Handgelenk

„Der wahre Zauber der RIVAL besteht darin, dass wir alles, was wir mit dem ELEMNT-Radcomputer gemacht haben, Eins zu Eins auf unsere erste Multi-Sport-Uhr übertragen konnten. So genießen Triathleten und Läufer die gleiche Benutzerfreundlichkeit, zu der Radfahrer schon seit 2016 Zugang haben“, sagte Chip Hawkins, Gründer von Wahoo. „Ein zentrales Designanliegen war es, eine Uhr zu entwerfen, deren Aussehen mit ihrer Leistung übereinstimmt. Die RIVAL ist eine stilvolle, leistungsstarke Multi-Sport-Uhr und die erste Wahl jedes Athleten, der eine leichte GPS-Uhr mit einer unglaublichen Batterielebensdauer sucht, um die längsten Rennen und Trainingssessions aufzuzeichnen“.

GPS Tracking beim Schwimmen, Laufen und Radfahren

Die ELEMNT RIVAL ist das erste Sport-GPS-Tool, das den Athleten bei allen Etappen, Stationen und Disziplinen eines Multi-Sport-Events innovativ und übergangslos unterstützt. Die für die RIVAL entwickelte proprietäre Touchless Transition Technology ermöglicht es den Benutzern, nahtlos vom Schwimmen über das Radfahren zum Laufen zu wechseln, ohne ihre Uhr zu berühren. Als Teil des Wahoo-Ecosystems ermöglicht der Multisport-Übergabemodus der RIVAL die Interaktion mit ELEMNT GPS-Radcomputern.

Beim Wechsel aufs Rad werden die Renndaten von der Uhr automatisch auf den am Lenker montierten Wahoo Bikecomputer übertragen – und dann beim Wechsel in die Laufschuhe nahtlos wieder von der RIVAL übernommen. Die Aufzeichnung läuft natürlich im Hintergrund in der Uhr weiter. So stellt Wahoo sicher, dass die Renndaten immer leicht zu sehen und leicht zu verfolgen sind – und korrekt erfasst werden, damit sich die Athleten auf ihr Rennen konzentrieren können.

Die RIVAL kommt mit einer Reihe herausragender Funktionalitäten und Ausstattungsmerkmale daher. Darunter eine Keramik-Lünette und ein Ambient Light Sensor, der die Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Umgebungslichtsituation anpasst. Zu den weiteren unverzichtbaren Merkmalen gehören eine Batterie, die 14 Tage im Uhrenmodus oder 24 Stunden im GPS-Modus hält, ein barometrischer Höhenmesser, ein optischer Herzfrequenzsensor und Live-Tracking.

Per App konfigurierbar und kombinierbar mit Herzfrequenzdaten

Wahoos erster Streich im Uhrensegment verwendet die gleiche einfach einzurichtende, benutzerfreundliche Plattform und mobile App wie Wahoos ELEMNT GPS-Radcomputer. Die RIVAL verfolgt alle standardmäßigen Lauf-, Rad- und Schwimm-Metriken und kann in Verbindung mit dem Wahoo TICKR X-Herzfrequenzgurt auch detaillierte Laufdynamikparameter erfassen. Nach dem Training stehen die Daten in der Wahoo Companion App zur Verfügung und können automatisch auf Drittanbieter-Plattformen wie TrainingPeaks und Strava hochgeladen werden. Die RIVAL lässt sich auch mit ANT+- und Bluetooth-Sensoren verbinden und ist so in der Lage, auch die Wahoo KICKR-Smart-Trainer steuern.

Schon heute wird die RIVAL bereits von einigen der weltbesten Triathleten verwendet, darunter Ironman-Weltmeister Jan Frodeno, die amerikanische Ironman-Weltrekordhalterin Heather Jackson und die zweimalige Olympionikin Sarah True.

Die ELEMNT RIVAL ist ab sofort im ausgesuchten Wahoo Fachhandel und auf der Website von Wahoo Fitness verfügbar.

Quelle & Bildquelle: pr-trust.de / wahoo

