Bikestail der E-Bike Aufsatz für normale Fahrräder

Das Thema Fahrrad ist bereits seit Jahren auf dem Vormarsch und das Thema E-Bike wird immer weiter salonfähig. Mittlerweile gibt es immer wieder neue Ideen, wie man bereits vorhandene Fahrräder zu einem E-Bike umbauen kann, um so auf einen Neukauf eines E-Bikes verzichten zu können. Mit dem Bikestail ist in der Erfindershow „Das Ding des Jahres“ eine weitere Möglichkeit zu Gast, aus einem normalen Fahrrad ein E-Bike zu machen.

Das Fahrrad mit dem Bikestail zum E-Bike umbauen

In der Show zeigt Erfinder Sergio Signori (64) aus Valeggio, Italien wie man mit einem fertigen und zusammenhängendem Nachrüstsatz einfach und in wenigen Handgriffen aus dem Fahrrad ein E-Bike macht. Das System wird dabei auf dem Gepäckträger montiert und beinhaltet gleichzeitig den Akku und den Motor für den Antrieb. Es können Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h erreicht werden und die Dosierung der Kraft erfolgt über einen Hebel. Das ganze System wiegt dabei gerade mal 5 kg bei einer Akkulaufzeit von bis zu zweit Stunden, so Erfinder Signori.

Der Motor wird heruntergeklappt und als eine Art Rolle auf dem Fahrradreifen geführt. Die Rolle wird angetrieben und überträgt die Kraft so auf den Reifen. Durch dieses System ist der E-Bike Aufsatz / Nachrüstsatz unabhängig vom Rad schnell einsetzbar. Dadurch ist der Einsatz eines Bikestail an unterschiedlichen Fahrrädern möglich. Damit der Motor weiß, wann er unterstützen muss, gibt es einen Pedalsensor.

Was kostet der BikesTail Nachrüstsatz für E-Bikes

Der Bikestail ist aktuell für rund 600 Euro zu bekommen und wird bereits verkauft. Ob diese Variante von E-Bike auch von der E-Bike Versicherung abgedeckt wird, ist sicher eine spannende Frage, wir werden bei einem Versicherer anfragen.

Ob der Erweiterungssatz bei uns im Land eine Zulassung hat, ist uns aktuell leider nicht bekannt.

Der Anschaffungspreis ist recht gering, eine E-Bike Finanzierung dürfte bei dieser Erweiterung wohl nicht nötig sein. Ob das Das Ding des Jahres E-Bike Nachrüstset es bis in das große Finale schafft und wie sich die Mitbewerber der Show schlagen werden, sehen wir in der Show „Das Ding des Jahres“ am 26. Februar 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben – Bilder Copyright © ProSieben/Willi Weber.

Verschiedene Anbieter für Pedelec Umbausätze:

Bild Hersteller Typ Leistung Preis Anbieter ELFEI Mittelmotor 250 Watt

ab 11,6 Ah 1.098,00 €

Amazon

ELFEI

ELFEi Vorderrad 250 Watt

Ab 11,6 Ah 879,00 € ELFEI Pendix eDrive300 Mittelmotor 250 Watt

ab 6,25 Ah 1.490,00 € ELFEI

NCB Vorderrad 250 Watt

ohne Akku 265,00 €

Amazon

Bafang Mittelmotor 250 Watt

ohne Akku 449,00 €

Amazon

Bafang Hinterrad 250 Watt

ohne Akku 265,00 €

Amazon

Junstar Akku + Gepäckträger 11,6 Ah 391,00 €



Amazon

Stand der Daten in der Tabelle: 26. Februar 2020 0:21 – Preise sind Tagespreise zur Recherche, aktuelle Preise können abweichen

