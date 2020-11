Bad Oeynhausen – Alkoholisierter Radfahrer fährt bei Rot in Kreuzung

Auf der Kreuzung Mindener Straße und Herforder Straße kollidierte am Freitagabend ein Fahrradfahrer mit einem BMW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch beim Radler fest. Es folgte auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe.

Gegen 21.20 Uhr befuhr ein Hüllhorster mit seinem BMW die Mindener Straße in Richtung BAB 30. In Höhe der Kreuzung zur Herforder Straße hielt er bei Rotlicht an. Als die Ampel für ihn auf Grün umschaltete, fuhr der 28-Jährige an. Als er gerade in Höhe er Fußgänger- und Fahrradfahrerfurt war, prallte von links kommend ein Radfahrer gegen den linken Kotflügel des Wagens. Der 42-jährige Bad Oeynhausener war mit seinem unbeleuchteten Fahrrad von der Herforder Straße kommend in Richtung Brunnenstraße in die Kreuzung eingefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Auf dem Fahrrad gilt eine Promillegrenze von 1,6 Promille, darüber hinaus droht auch hier der Führerscheinentzug. Bei Auffälligkeiten ist die Fahruntauglichkeit bereits früher gegeben. Wie hoch der Alkoholgehalt des Radfahrers war, ist uns aktuell nicht bekannt.

