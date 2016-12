Polizei findet gestohlene Fahrräder in Hildesheim wieder

Das sind doch mal gute Nachrichten, die Polizei Hildesheim hat durch gute Polizeiarbeit diverse Fahrräder sichergestellt. Das Diebesgut soll in den letzten 8 Wochen durch verschiedene Straftaten entwendet worden sein. Der Kreis beschränkt sich dabei wohl auf Hildesheim. Einige Fahrräder konnten bereits an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden, bei anderen Modelle wird der Eigentümer noch gesucht.

Unter der Telefonnummer: 05121/939368 können sich Zeugen oder die Eigentümer zwischen 09:00 Uhr und 12 Uhr bei der Polizei Hildesheim melden. Wer sein Fahrrad auf den Bildern erkennt, sollte dies direkt bei der Polizei melden und im Anschluss das Fahrrad registrieren. So kann bei einem erneuten Diebstahl die Zuordnung wesentlich einfacher und schneller ablaufen, so die Polizei Hildesheim. Sichern Sie Ihr Fahrrad in der Zukunft mit einem guten Fahrradschloss.

Quelle: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3513542