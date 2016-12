E-Bike Only heißt es ab sofort auch in Bad Zwischenahn

Wieder ein neues E-Bike Geschäft in Bad Zwischenahn. E-Bike Only hat im April im Kurort am Zwischenahner Meer eine Filiale eröffnet. Das E-Bike Geschäft findet man an der Ecke Georgstraße/Peterstraße in der Peterstraße 41. Verschiedene Modelle und Marken werden hier im Verkaufs- und Showroom vorgestellt. Die Filiale ist neben der Zentrale in Oldenburg, die zweite Verkaufsstätte des Elektrofahrrad-Händlers. Öffnungszeiten sind aktuell nicht bekannt.

Normale Fahrräder sucht man hier vergebens, einen Platz in den Laden findet nur, wer eine elektrische Tretunterstützung hat. Wer sich für ein Elektrofahrrad interessiert, kann auch eine Probefahrt machen und sich vom Fahrrad überzeugen. Alle Fahrräder können auch über den eigenen Online Shop gekaut werden, in diesem werden zurzeit mehr als 3000 E-Bikes verschiedenster Marken wie z.B. Flyer, Giant, Gazelle oder Kettler angeboten.

Eine Werkstatt ist beim Showroom in Bad Zwischenahn nicht mit dabei, auch Fahrradzubehör wie Fahrradhelme oder Fahrradschlösser werden nicht angeboten.

Die E-Bike Only Filiale ist bereits der zweite E-Bike Spezialist, der sich in kurzer Zeit in Bad Zwischenahn neu angesiedelt hat. Nur wenige Wochen vorher, wurde die E-Motion Filiale im Industriegebiet eröffnet. Worauf man vor dem Kauf eines E-Bikes achten sollte, findet man im E-Bike Test Artikel.