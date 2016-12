Zweirad Experte feiert Friesoyther Maitage mit Bungee-Springen

Am Sonntag den 24.04.2016 findet zu den Friesoyther Maitagen der verkaufsoffene Sonntag von Zweirad Frerichs statt. Der lokale Fahrradhändler bietet am Sonntag von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr die Möglichkeit, die Produkte aus seinem Sortiment zu testen. Interessierte sind herzliche eingeladen vorbeizukommen und sich das Produktsortiment in Ruhe anzusehen und mögliche Fragen beantworten zu lassen.

Mit einem 65 Meter Bungee-Kran möchte Geschäftsführer Florian Frerichs die Aufmerksamkeit auf seinen lokalen Fahrradhandel lenken. Wer mindestens 16 Jahre alt ist (Einverständniserklärung der Eltern muss vorliegen und nicht mehr als 120 kg Körpergewicht aufweist, darf sich ein Ticket für den Bungee-Sprung kaufen. Im Vorverkauf kostet ein Ticket 69 Euro, statt normaler 99 Euro und an der Tageskasse müssen gewillte Adrenalinjunkies 79 Euro bezahlen. Möglich wird der Preis durch eine Subvention des Fahrradhändlers, wer sich auf sein Glück verlassen möchte, kann an dem Facebook-Gewinnspiel teilnehmen und ein Ticket gewinnen, die Tickets sind auch auf andere übertragbar und können verschenkt werden, so Frerichs auf Nachfrage. Das Bungee-Event findet bereits ab 10:00 Uhr statt.

Finden kann man den Fahrradhändler in der Europastraße 10 in Friesoythe. Wer Fragen zum Event oder zum Bungee Springen hat, kann sich beim Team von Frerichs melden.

Weitere Informationen zum Kartengewinnspiel gibt es unter:

https://www.facebook.com/FrerichsZweiradExperte/…/?type=3&theater

Der Kartenvorverkauf läuft über den Onlineshop oder stationären Laden:

http://www.fahrrad-sofort.de/detail/index/sArticle/19628